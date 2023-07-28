自動車大手８社が２８日発表した２０２３年上半期（１～６月）の国内生産台数は、合計で前年同期比２０．２％増の４１０万台だった。半導体供給の改善やコロナ禍の収束が後押しした。伸び率はダイハツ工業を除く７社がプラスとなった。

生産が増えた７社のうち、日産自動車が４６．９％増、トヨタ自動車が２９．２％増と大幅に伸び、いずれも２年ぶりに前年を超えた。ダイハツは部品供給難が響き、３．０％落ち込んだ。