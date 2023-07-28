万博工事「全面的に支援」 松野官房長官
2023年07月28日17時24分
松野博一官房長官は２８日の記者会見で、２０２５年大阪・関西万博の海外パビリオンの建設の遅れに関し、「同年４月の開幕に間に合うよう、参加国と施工事業者を全面的に支援していく」と語った。
来春から建設業界で導入される時間外労働の上限規制を万博工事に適用しない案について、「政府が日本国際博覧会協会と課題を洗い出す過程で話に上がったと聞いたが、直接の要請は受けていない」と述べた。
万博工事「全面的に支援」 松野官房長官
2023年07月28日17時24分
松野博一官房長官は２８日の記者会見で、２０２５年大阪・関西万博の海外パビリオンの建設の遅れに関し、「同年４月の開幕に間に合うよう、参加国と施工事業者を全面的に支援していく」と語った。
来春から建設業界で導入される時間外労働の上限規制を万博工事に適用しない案について、「政府が日本国際博覧会協会と課題を洗い出す過程で話に上がったと聞いたが、直接の要請は受けていない」と述べた。
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