万博工事「全面的に支援」 松野官房長官
2023年07月28日17時24分
松野博一官房長官は２８日の記者会見で、２０２５年大阪・関西万博の海外パビリオンの建設の遅れに関し、「同年４月の開幕に間に合うよう、参加国と施工事業者を全面的に支援していく」と語った。
来春から建設業界で導入される時間外労働の上限規制を万博工事に適用しない案について、「政府が日本国際博覧会協会と課題を洗い出す過程で話に上がったと聞いたが、直接の要請は受けていない」と述べた。
万博工事「全面的に支援」 松野官房長官
2023年07月28日17時24分
松野博一官房長官は２８日の記者会見で、２０２５年大阪・関西万博の海外パビリオンの建設の遅れに関し、「同年４月の開幕に間に合うよう、参加国と施工事業者を全面的に支援していく」と語った。
来春から建設業界で導入される時間外労働の上限規制を万博工事に適用しない案について、「政府が日本国際博覧会協会と課題を洗い出す過程で話に上がったと聞いたが、直接の要請は受けていない」と述べた。
こんな記事も
経済用語
経済
女性役員３割、努力義務に プライム企業、３０年まで―東証(07/28 19:13)
長期金利０．５％超え容認 日銀が政策修正、上限１％―総裁、物価目標へ「まだ距離感」(07/28 19:12)
金融庁、大手損保などに報告命令へ ビッグモーター不正請求(07/28 18:54)
北海道電チラシに不当表示 消費者庁(07/28 18:49)
電力８社、９月料金下げ 都市ガス４社も(07/28 18:45)
パナとエア・ウォーター、家畜のふん尿を工場電力に活用(07/28 18:34)
アサヒグループＨＤ、外食撤退 「なだ万」など譲渡検討(07/28 18:31)
「厳格に監視」「安全最優先を」 高浜原発再稼働で福井知事ら(07/28 18:30)
トヨタ、ＫＤＤＩ株を一部売却 ２５００億円、成長分野へ投資(07/28 18:05)
日銀修正で金利急騰 円・株は乱高下―東京市場(07/28 18:02)
サンマ来遊、今年も低水準 魚体はやや大ぶり―水産庁(07/28 17:47)
自動車、国内生産２割増 半導体改善、７社プラス―２３年上期(07/28 17:32)
万博工事「全面的に支援」 松野官房長官(07/28 17:24)
三菱ケミ、医薬品カプセルの子会社売却 仏ヘルスケア会社に(07/28 17:22)
円相場、１３９円７２～７４銭 ２８日午後５時現在(07/28 17:07)
松野官房長官「金融緩和の持続性高める」(07/28 16:56)
ファンド案大半に反対推奨 ツルハ株主総会で―米助言会社(07/28 16:44)
参加国パビリオン、初の申請手続き 大阪・関西万博、市は審査急ぐ(07/28 16:37)
トヨタ世界生産、最高でコロナ前回復 グループ販売、４年連続首位―２３年上期(07/28 16:30)
ヤクルト本社、ペット関連事業に参入 独自素材提供(07/28 16:21)
遺族年金の男女差解消を議論 次期制度改正に向け―社保審部会(07/28 15:19)
１３１円安の３万２７５９円２３銭 ２８日の平均株価(07/28 15:10)
旧村上系、コスモ株買い増し 保有比率２４．５％へ(07/28 14:41)
半導体素材に２００億円支援 経産省(07/28 14:39)
日銀、金利操作を柔軟化 上限０．５％超え容認―金融緩和の持続性強化・決定会合(07/28 13:44)
日銀決定で金利急騰 一時０．５７５％―円相場、株も乱高下・東京市場(07/28 13:40)
ビッグモーター、金融庁も聴取へ 保険金不正請求問題(07/28 12:43)
中古車、ＥＶ禁輸対象 対ロシア向け、欧米と足並み―西村経産相(07/28 12:42)
街路樹枯死、被害届も ビッグモーター店舗前―斉藤国交相(07/28 12:27)
円相場、１３９円２３～２４銭 ２８日正午現在(07/28 12:09)
ビジネスワイヤ
PR TIMES