中ロ艦艇が合同パトロール 日本海演習に続き太平洋で
2023年07月28日17時09分
ロシア国防省は２８日、中ロ海軍が太平洋の「海上合同パトロール」を開始したと発表した。中国とロシアは２０～２３日、日本海で海上合同軍事演習「北部・連合２０２３」を実施し、双方の約１０隻の艦艇が参加。終了後、太平洋艦隊の母港・極東ウラジオストクにいったん寄港し、再び出発していた。
中ロ艦艇が合同パトロール 日本海演習に続き太平洋で
2023年07月28日17時09分
ロシア国防省は２８日、中ロ海軍が太平洋の「海上合同パトロール」を開始したと発表した。中国とロシアは２０～２３日、日本海で海上合同軍事演習「北部・連合２０２３」を実施し、双方の約１０隻の艦艇が参加。終了後、太平洋艦隊の母港・極東ウラジオストクにいったん寄港し、再び出発していた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル