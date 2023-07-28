国民民主党の前原誠司代表代行（６１）は２８日、９月の党代表選に出馬する意向を固めた。関係者によると、立候補に必要な国会議員、地方議員それぞれ４人の推薦人確保のめどが立ったという。来週、記者会見を開いて正式表明する予定。再選を目指す玉木雄一郎代表（５４）との一騎打ちになる見通しだ。