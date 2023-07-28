清水英邦氏死去（元三井物産常務）
2023年07月28日16時56分
清水 英邦氏（しみず・ひでくに＝元三井物産常務）１８日、肺がんのため東京都の病院で死去、９８歳。大阪市出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男英彰（ひであき）氏。連絡先は同社秘書室。
清水英邦氏死去（元三井物産常務）
2023年07月28日16時56分
清水 英邦氏（しみず・ひでくに＝元三井物産常務）１８日、肺がんのため東京都の病院で死去、９８歳。大阪市出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男英彰（ひであき）氏。連絡先は同社秘書室。
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