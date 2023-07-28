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岸田首相、北方墓参の再開優先　元島民ひ孫らと面会

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岸田首相、北方墓参の再開優先　元島民ひ孫らと面会

2023年07月28日16時49分

北方領土元島民の子孫らと面会する岸田文雄首相（右）＝２８日午後、首相官邸

北方領土元島民の子孫らと面会する岸田文雄首相（右）＝２８日午後、首相官邸

　岸田文雄首相は２８日、北方四島元島民のひ孫らに当たる中学生と首相官邸で面会した。ロシアとの関係について「ウクライナ侵略によって厳しい状況にあるが、平和条約を締結する方針に変更はない」と強調。中断している北方墓参の再開を最優先で求めていく考えを示した。
　出席者は「（墓参など）交流事業が減ることで、北方領土問題への関心が薄れることが心配だ」と懸念。これに対し、首相は「多くの国民に当事者の思いを知ってもらうことが大事だ」と応じた。

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