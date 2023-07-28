【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・東克樹投手、西浦直亨内野手▽阪神・小林慶祐投手▽巨人・今村信貴投手、坂本勇人内野手、丸佳浩外野手、ブリンソン外野手▽中日・樋口正修内野手

【同抹消】▽ＤｅＮＡ・藤田一也内野手▽阪神・才木浩人投手▽巨人・三上朋也投手、中島宏之内野手、岡田悠希外野手、ウォーカー外野手▽中日・伊藤康祐外野手（再登録は８月７日以降）