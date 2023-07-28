【出場選手登録】▽オリックス・山下舜平大投手、平野大和外野手▽ソフトバンク・東浜巨投手▽西武・斉藤誠人捕手▽楽天・弓削隼人投手▽日本ハム・上沢直之投手、マーベル投手、立野和明投手、野村佑希内野手、奈良間大己内野手

【同抹消】▽楽天・石橋良太投手▽日本ハム・生田目翼投手、梅林優貴捕手、石井一成内野手、細川凌平内野手、浅間大基外野手（再登録は８月７日以降）