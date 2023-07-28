保険証廃止時期「会見で説明」 岸田首相
2023年07月28日17時09分
岸田文雄首相は２８日、現行の健康保険証を２０２４年秋に廃止し、マイナンバーカードと一体化する政府方針を巡り、自民党内で延期論が出ていることについて「関係者の意見を聴き、対応を考えていきたい」と重ねて強調した。その上で、検討結果について「いずれかの時点で私から記者会見などで説明したい」と述べた。東京都内で記者団の質問に答えた。
保険証廃止時期「会見で説明」 岸田首相
2023年07月28日17時09分
岸田文雄首相は２８日、現行の健康保険証を２０２４年秋に廃止し、マイナンバーカードと一体化する政府方針を巡り、自民党内で延期論が出ていることについて「関係者の意見を聴き、対応を考えていきたい」と重ねて強調した。その上で、検討結果について「いずれかの時点で私から記者会見などで説明したい」と述べた。東京都内で記者団の質問に答えた。
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