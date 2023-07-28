トヨタ自動車は２８日、保有するＫＤＤＩ株式の２割を売却すると発表した。ＫＤＤＩが３１日に開始する自社株買いに応募する。１株当たり３９００円で、売却額は約２５００億円。トヨタは資産の有効活用のため、政策保有株の売却を進めており、電気自動車（ＥＶ）などの成長分野に資金を充てる。

トヨタは京セラに次ぐＫＤＤＩの実質第２位の株主で、３月末時点で約１５％を保有。売却後の保有割合は約１２％となる。