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トヨタ、ＫＤＤＩ株を一部売却　２５００億円、成長分野へ投資

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トヨタ、ＫＤＤＩ株を一部売却　２５００億円、成長分野へ投資

2023年07月28日18時05分

トヨタ自動車のロゴマーク（ＡＦＰ時事）

トヨタ自動車のロゴマーク（ＡＦＰ時事）

　トヨタ自動車は２８日、保有するＫＤＤＩ株式の２割を売却すると発表した。ＫＤＤＩが３１日に開始する自社株買いに応募する。１株当たり３９００円で、売却額は約２５００億円。トヨタは資産の有効活用のため、政策保有株の売却を進めており、電気自動車（ＥＶ）などの成長分野に資金を充てる。
　トヨタは京セラに次ぐＫＤＤＩの実質第２位の株主で、３月末時点で約１５％を保有。売却後の保有割合は約１２％となる。

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