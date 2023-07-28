トヨタ、ＫＤＤＩ株を一部売却 ２５００億円、成長分野へ投資
2023年07月28日18時05分
トヨタ自動車は２８日、保有するＫＤＤＩ株式の２割を売却すると発表した。ＫＤＤＩが３１日に開始する自社株買いに応募する。１株当たり３９００円で、売却額は約２５００億円。トヨタは資産の有効活用のため、政策保有株の売却を進めており、電気自動車（ＥＶ）などの成長分野に資金を充てる。
トヨタは京セラに次ぐＫＤＤＩの実質第２位の株主で、３月末時点で約１５％を保有。売却後の保有割合は約１２％となる。
トヨタ、ＫＤＤＩ株を一部売却 ２５００億円、成長分野へ投資
2023年07月28日18時05分
トヨタ自動車は２８日、保有するＫＤＤＩ株式の２割を売却すると発表した。ＫＤＤＩが３１日に開始する自社株買いに応募する。１株当たり３９００円で、売却額は約２５００億円。トヨタは資産の有効活用のため、政策保有株の売却を進めており、電気自動車（ＥＶ）などの成長分野に資金を充てる。
トヨタは京セラに次ぐＫＤＤＩの実質第２位の株主で、３月末時点で約１５％を保有。売却後の保有割合は約１２％となる。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
女性役員３割、努力義務に プライム企業、３０年まで―東証(07/28 19:13)
長期金利０．５％超え容認 日銀が政策修正、上限１％―総裁、物価目標へ「まだ距離感」(07/28 19:12)
金融庁、大手損保などに報告命令へ ビッグモーター不正請求(07/28 18:54)
北海道電チラシに不当表示 消費者庁(07/28 18:49)
電力８社、９月料金下げ 都市ガス４社も(07/28 18:45)
パナとエア・ウォーター、家畜のふん尿を工場電力に活用(07/28 18:34)
アサヒグループＨＤ、外食撤退 「なだ万」など譲渡検討(07/28 18:31)
「厳格に監視」「安全最優先を」 高浜原発再稼働で福井知事ら(07/28 18:30)
トヨタ、ＫＤＤＩ株を一部売却 ２５００億円、成長分野へ投資(07/28 18:05)
日銀修正で金利急騰 円・株は乱高下―東京市場(07/28 18:02)
サンマ来遊、今年も低水準 魚体はやや大ぶり―水産庁(07/28 17:47)
自動車、国内生産２割増 半導体改善、７社プラス―２３年上期(07/28 17:32)
万博工事「全面的に支援」 松野官房長官(07/28 17:24)
三菱ケミ、医薬品カプセルの子会社売却 仏ヘルスケア会社に(07/28 17:22)
円相場、１３９円７２～７４銭 ２８日午後５時現在(07/28 17:07)
松野官房長官「金融緩和の持続性高める」(07/28 16:56)
ファンド案大半に反対推奨 ツルハ株主総会で―米助言会社(07/28 16:44)
参加国パビリオン、初の申請手続き 大阪・関西万博、市は審査急ぐ(07/28 16:37)
トヨタ世界生産、最高でコロナ前回復 グループ販売、４年連続首位―２３年上期(07/28 16:30)
ヤクルト本社、ペット関連事業に参入 独自素材提供(07/28 16:21)
遺族年金の男女差解消を議論 次期制度改正に向け―社保審部会(07/28 15:19)
１３１円安の３万２７５９円２３銭 ２８日の平均株価(07/28 15:10)
旧村上系、コスモ株買い増し 保有比率２４．５％へ(07/28 14:41)
半導体素材に２００億円支援 経産省(07/28 14:39)
日銀、金利操作を柔軟化 上限０．５％超え容認―金融緩和の持続性強化・決定会合(07/28 13:44)
日銀決定で金利急騰 一時０．５７５％―円相場、株も乱高下・東京市場(07/28 13:40)
ビッグモーター、金融庁も聴取へ 保険金不正請求問題(07/28 12:43)
中古車、ＥＶ禁輸対象 対ロシア向け、欧米と足並み―西村経産相(07/28 12:42)
街路樹枯死、被害届も ビッグモーター店舗前―斉藤国交相(07/28 12:27)
円相場、１３９円２３～２４銭 ２８日正午現在(07/28 12:09)
ビジネスワイヤ
PR TIMES