甲子園代表校の横顔（滋賀・近江） 高校野球
2023年07月28日16時07分
近江（滋賀） 彦根市にある１９３８年創立の私立校。夏の甲子園出場は１７度目で、２００１年に県勢初の準優勝。春は昨年、６度目の出場で準優勝した。主な出身者にプロ野球阪神の植田海内野手、ＤｅＮＡの京山将弥投手、西武の山田陽翔投手ら。
甲子園代表校の横顔（滋賀・近江） 高校野球
2023年07月28日16時07分
近江（滋賀） 彦根市にある１９３８年創立の私立校。夏の甲子園出場は１７度目で、２００１年に県勢初の準優勝。春は昨年、６度目の出場で準優勝した。主な出身者にプロ野球阪神の植田海内野手、ＤｅＮＡの京山将弥投手、西武の山田陽翔投手ら。
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