笹生、畑岡ら第２ラウンド エビアン女子ゴルフ
2023年07月28日15時26分
【エビアン（フランス）時事】女子ゴルフの今季メジャー第４戦、アムンディ・エビアン選手権は２８日、フランスのエビアン・リゾートＧＣ（パー７１）で第２ラウンドが行われ、初日に４アンダーで６位につけた笹生優花がスタートした。畑岡奈紗、西村優菜もティーオフ。
初日２アンダーで１９位だった古江彩佳は午後に出る。
笹生、畑岡ら第２ラウンド エビアン女子ゴルフ
2023年07月28日15時26分
【エビアン（フランス）時事】女子ゴルフの今季メジャー第４戦、アムンディ・エビアン選手権は２８日、フランスのエビアン・リゾートＧＣ（パー７１）で第２ラウンドが行われ、初日に４アンダーで６位につけた笹生優花がスタートした。畑岡奈紗、西村優菜もティーオフ。
初日２アンダーで１９位だった古江彩佳は午後に出る。
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