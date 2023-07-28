甲子園代表校の横顔（岐阜・大垣日大） 高校野球
2023年07月28日15時19分
大垣日大（岐阜） 大垣市にある１９６３年創立の私立校。春は５度出場し、２００７年に準優勝。夏は今回で５年ぶり６度目。主な出身者にプロ野球中日の橋本侑樹投手ら。
甲子園代表校の横顔（岐阜・大垣日大） 高校野球
2023年07月28日15時19分
大垣日大（岐阜） 大垣市にある１９６３年創立の私立校。春は５度出場し、２００７年に準優勝。夏は今回で５年ぶり６度目。主な出身者にプロ野球中日の橋本侑樹投手ら。
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