遺族年金の男女差解消を議論 次期制度改正に向け―社保審部会
2023年07月28日15時19分
社会保障審議会（厚生労働相の諮問機関）の年金部会は２８日、厚生年金加入者の遺族が受け取る「遺族厚生年金」について、受給要件の見直しに向けた議論を始めた。現行制度では、１８歳未満の子どもがいない場合、妻の死亡時に５５歳未満だった夫は遺族厚生年金を受け取れないが、夫と死別した妻は年齢にかかわらず受給できる。共働き世帯が増える中、男女差の解消が論点となる。２０２４年末までに改革案をまとめる。
遺族年金の男女差解消を議論 次期制度改正に向け―社保審部会
2023年07月28日15時19分
社会保障審議会（厚生労働相の諮問機関）の年金部会は２８日、厚生年金加入者の遺族が受け取る「遺族厚生年金」について、受給要件の見直しに向けた議論を始めた。現行制度では、１８歳未満の子どもがいない場合、妻の死亡時に５５歳未満だった夫は遺族厚生年金を受け取れないが、夫と死別した妻は年齢にかかわらず受給できる。共働き世帯が増える中、男女差の解消が論点となる。２０２４年末までに改革案をまとめる。
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