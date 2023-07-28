時事ドットコムニュース

>

社会

>

遺族年金の男女差解消を議論　次期制度改正に向け―社保審部会

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

遺族年金の男女差解消を議論　次期制度改正に向け―社保審部会

2023年07月28日15時19分

厚生労働省＝東京都千代田区

厚生労働省＝東京都千代田区

　社会保障審議会（厚生労働相の諮問機関）の年金部会は２８日、厚生年金加入者の遺族が受け取る「遺族厚生年金」について、受給要件の見直しに向けた議論を始めた。現行制度では、１８歳未満の子どもがいない場合、妻の死亡時に５５歳未満だった夫は遺族厚生年金を受け取れないが、夫と死別した妻は年齢にかかわらず受給できる。共働き世帯が増える中、男女差の解消が論点となる。２０２４年末までに改革案をまとめる。

関連記事

こんな記事も

社会用語

社会

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
７月号の特集は「コロナ後の世界経済」。 世界経済はコロナ禍の影響を脱しつつあるものの、先行きは不透明だ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ