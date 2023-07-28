１３１円安の３万２７５９円２３銭 ２８日の平均株価
2023年07月28日15時10分
２８日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２７５９円２３銭と前日終値比１３１円９３銭安で終わった。出来高は概算で２４億５６００万株。
１３１円安の３万２７５９円２３銭 ２８日の平均株価
2023年07月28日15時10分
２８日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２７５９円２３銭と前日終値比１３１円９３銭安で終わった。出来高は概算で２４億５６００万株。
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