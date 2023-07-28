経済産業省は２８日、半導体素材の生産能力を強化するため、岩谷産業のヘリウム備蓄計画など５件に対し、最大で２００億円を助成すると発表した。今回、支援が決まった計７社は半導体製造に不可欠な希ガスなどの原料生産を手掛けている。

また、ニデック（旧日本電産）子会社の産業用ロボット向け減速機に関し、生産能力拡充に向けた計画を新たに認定し、助成対象にすると発表した。