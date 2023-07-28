内部通報体制「違反ないか確認」 ビッグモーター保険金不正―消費者相
2023年07月28日12時30分
中古車販売大手ビッグモーター（東京）による自動車保険の保険金不正請求問題を巡り、河野太郎消費者担当相は２８日の閣議後記者会見で、同社の内部通報制度について「公益通報者保護法の違反がないか事実関係を確認している」と述べた。
内部通報体制「違反ないか確認」 ビッグモーター保険金不正―消…
2023年07月28日12時30分
中古車販売大手ビッグモーター（東京）による自動車保険の保険金不正請求問題を巡り、河野太郎消費者担当相は２８日の閣議後記者会見で、同社の内部通報制度について「公益通報者保護法の違反がないか事実関係を確認している」と述べた。
関連記事
こんな記事も
社会用語
社会
ロシア、核戦力へ依存深める ウクライナで通常戦力損耗―防衛白書(07/28 13:34)
空自隊員が題字を揮毫 防衛白書「新たな決意」(07/28 13:34)
秋接種のワクチン購入 ２５００万回分、新型コロナ―厚労省(07/28 13:10)
市川猿之助容疑者を起訴 両親の自殺ほう助罪―東京地検(07/28 12:56)
学童プールで実態調査 小倉こども相(07/28 12:55)
ポケカ窃盗、指示容疑で男逮捕 「闇バイト」で実行役募集―警視庁(07/28 12:42)
ビッグモーターに立ち入り検査 ２４都道府県の３４店舗―保険金不正・国交省(07/28 12:34)
ライブ中に機材破損、観客負傷 業過致傷容疑で捜査―大阪府警(07/28 12:33)
内部通報体制「違反ないか確認」 ビッグモーター保険金不正―消費者相(07/28 12:30)
保険証廃止、延期しない考え 河野デジタル相「国民の不安払拭」(07/28 12:19)
学習院大、女子大を統合へ ２６年４月にも(07/28 12:03)
防災にスパコン、ＡＩ活用 国土強靱化計画を決定―政府(07/28 11:47)
フィリピン東方で台風６号発生 ３１～１日沖縄・奄美地方へ―気象庁(07/28 10:40)
実効的な条例、岩手以外は制定 被害者支援―２３年犯罪被害者白書(07/28 10:33)
病院で医師らがコンサート 千葉県成田市〔地域〕(07/28 10:23)
「ストリートファイター」のプレート交付 奈良県橿原市〔地域〕(07/28 10:20)
ピアノ黒岩航紀さんに「特別賞」 チャイコフスキーコンクール(07/28 09:35)
ビッグモーター前の街路樹枯れる 相次ぎ判明、被害届も―国・自治体(07/28 07:03)
物置の２遺体、複数の刺し傷 息子が両親殺害か―愛知県警(07/27 23:12)
最低賃金、１０００円台へ最終調整 ２８日に議論再開―厚労省審議会(07/27 22:30)
圧力容器内部調査に着手 ２号機、来年度後半本格化へ―福島第１原発(07/27 21:05)
除染事業で長時間労働、うつ病に 環境省元職員が国提訴(07/27 20:21)
会津大の宮崎理事長辞任へ 論文の不正行為発覚で―福島県(07/27 20:01)
ガーシー被告と共謀容疑、不起訴 東京地検(07/27 19:21)
元広島市議が無罪主張 「検事が誘導」、公訴棄却求める―参院選大型買収・広島地裁(07/27 19:12)
女子高生誘拐容疑で医師２人逮捕 カラオケ店で酒飲ませる―警視庁(07/27 18:56)
個人投資家、マネックス証提訴 クレディＡＴ１債で損害―東京地裁(07/27 18:55)
耳の聞こえにくい人を支援 全国初、署に軟骨伝導イヤホン―警視庁(07/27 18:41)
勾留直前の被告、車で逃走 無免許ひき逃げ、裁判出廷せず―東京地検支部(07/27 18:34)
大阪・枚方で３９．８度 猛暑日２５０地点超、今年最多(07/27 18:29)