学校法人学習院（耀英一院長）は２８日までに、同法人内の学習院女子大を２０２６年４月にも学習院大の学部として統合することを決め、ホームページで発表した。２７年の創立１５０周年を前に「伝統に革新を加え未来へ向けてより深化し発展するための第一歩として決めた」としている。今後、設置認可に向け準備を進める。