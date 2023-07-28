公明党の石井啓一幹事長は２８日の記者会見で、中古車販売大手ビッグモーターによる保険金不正請求問題で国土交通省が同社に立ち入り検査したことに関し、「実態をしっかり明らかにし、法律に違反することがあれば厳正な処分をしなければならない」と指摘した。検査を踏まえ、再発防止策を講じることも求めた。