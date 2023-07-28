セ・リーグ公示（２８日） プロ野球
2023年07月28日11時42分
【支配下選手登録】▽ヤクルト・阪口皓亮投手▽ＤｅＮＡ・西浦直亨内野手
【同抹消】▽ヤクルト・西浦直亨内野手▽ＤｅＮＡ・阪口皓亮投手（両球団間の契約譲渡）
セ・リーグ公示（２８日） プロ野球
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【支配下選手登録】▽ヤクルト・阪口皓亮投手▽ＤｅＮＡ・西浦直亨内野手
【同抹消】▽ヤクルト・西浦直亨内野手▽ＤｅＮＡ・阪口皓亮投手（両球団間の契約譲渡）
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