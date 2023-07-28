スキンケアお試しセット 資生堂
2023年07月28日09時24分
資生堂は、エイジングケアブランドのプリオールから「プリオール スキンケアお試しセット ｓａ」を８月２１日、ウエルシアグループ限定で発売。化粧水や乳液など複数の機能が一つに詰まった「うるおい美リフトゲル」のほか、「高保湿おしろい美白乳液」（医薬部外品）と「うるおい導入洗顔ジェル」の小型サイズをセットにした。参考小売価格は１６５０円。
スキンケアお試しセット 資生堂
2023年07月28日09時24分
資生堂は、エイジングケアブランドのプリオールから「プリオール スキンケアお試しセット ｓａ」を８月２１日、ウエルシアグループ限定で発売。化粧水や乳液など複数の機能が一つに詰まった「うるおい美リフトゲル」のほか、「高保湿おしろい美白乳液」（医薬部外品）と「うるおい導入洗顔ジェル」の小型サイズをセットにした。参考小売価格は１６５０円。
関連記事
こんな記事も
新商品ニュース
スティックタイプの洗剤 花王(07/28 09:24)
スキンケアお試しセット 資生堂(07/28 09:24)
すだち味のからあげクン ローソン(07/28 09:23)
ＪＴ、新しい加熱式たばこ機器発売 新ブランド「ｗｉｔｈ」、８月７日から(07/27 17:36)
張りと潤いの化粧水 富士フイルム(07/27 10:17)
乳酸菌入りレモン鍋スープ ダイショー(07/27 10:17)
重量１．５倍のおむすび ファミリーマート(07/27 10:17)
三菱自動車、タイで新型トライトンを発表 来年初めに１２年ぶり日本投入(07/26 17:20)
チョコ抜きの「きのこの山」 明治(07/26 13:40)
植物で癒やすワークブース 大和ハウス工業(07/26 11:52)
血糖値抑える蜂蜜 ＭＹ ＨＯＮＥＹ(07/26 11:51)
美容液と乳液一体のボディーミルク ｐｄｃ(07/26 11:50)
コロプラ子会社、ブロックチェーンゲーム新作の概要発表 宝石を採掘・ＮＦＴ化(07/25 18:53)
重低音のイヤホン ＪＶＣケンウッド(07/25 10:02)
工具のようなパーツの組み立て玩具 ボーネルンド(07/25 09:59)
辛いピザ味のポテチ カルビー(07/25 09:59)
短時間で肌の手入れができるスプレー ナリス化粧品(07/24 10:22)
コンパクトサイズの補充用のり ヤマト(07/24 10:22)
アレンジ楽しむカップ麺 明星食品(07/24 10:19)
つやが続くアイカラー コーセー(07/21 10:34)
試験対策用学習タイマー キングジム(07/21 10:34)
桃味のカルピスウォーター アサヒ飲料(07/21 10:33)
みずみずしい香りの車用消臭剤 エステー(07/20 11:53)
スマホ操作できるウォシュレット ＴＯＴＯ(07/20 11:53)
キーマカレー味のカップ麺 東洋水産(07/20 11:52)
焼き加減調整しやすいトースター 三栄コーポレーション(07/19 10:34)
「プーさん」のティッシュ 大王製紙(07/19 10:34)
静岡おでん味のポテチ 天神屋(07/19 10:34)
島津製作所、感染症相談システムを開発 医師の負担軽減(07/18 18:20)
キンモクセイの消臭芳香剤 エステー(07/18 10:29)