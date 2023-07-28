７月の都内物価、３．０％上昇 総務省
2023年07月28日08時38分
総務省が２８日発表した７月の東京都区部消費者物価指数（中旬速報値、２０２０年＝１００）は価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０５．１と、前年同月比３．０％上昇した。上昇は２３カ月連続。
７月の都内物価、３．０％上昇 総務省
2023年07月28日08時38分
総務省が２８日発表した７月の東京都区部消費者物価指数（中旬速報値、２０２０年＝１００）は価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０５．１と、前年同月比３．０％上昇した。上昇は２３カ月連続。
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