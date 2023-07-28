【エビアン（フランス）時事】女子ゴルフの今季メジャー第４戦、アムンディ・エビアン選手権は２７日、フランスのエビアン・リゾートＧＣ（パー７１）で第１ラウンドが行われ、笹生優花が４バーディー、ノーボギーの６７で回り、６位につけた。首位と３打差。

古江彩佳は６９をマークして１９位。畑岡奈紗、山下美夢有は７０で回り、３５位。渋野日向子、西郷真央は７２の６４位でスタートした。

ポーラ・レト（南アフリカ）が６４をマークして単独首位。