インド訪問中の林芳正外相は２７日午後（日本時間同）、同国のジャイシャンカル外相と会談した。９月にインドで開催される２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議に向け、議長国のインドと先進７カ国（Ｇ７）議長国の日本が協力することを確認した。日本外務省が２８日、発表した。

両外相は「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて連携を強化する重要性で一致。ロシアの侵攻を受けるウクライナ、中国や北朝鮮など東アジアの地域情勢についても意見交換した。