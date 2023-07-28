【１面トップ】

〔朝日〕保険証廃止 延期を示唆 首相「現場の意見聞く」

〔毎日〕最低賃金１０００円台 決着へ 審議会 全国平均 初の大台

〔読売〕電通、談合一部認める 初公判 テスト大会立案 東京五輪 本大会分は認否留保

〔日経〕日銀、金利操作を柔軟運用 上限０．５％超え容認案 決定会合 きょう議論

〔産経〕損保ジャパン前身に在籍 前副社長、関係性深く ビッグモーター不正

〔東京〕難民審査 １１人に大量集中 通常の１８倍 書類のみで判断 入管庁、２１年 参与員、柳瀬氏以外でも平均９４０件

【共通ニュース】

◆金融庁に「不正指示なし」 損保ジャパン、虚偽報告か 保険金請求

◆万博工事「残業規制除外を」 協会、作業遅れで国に要請

◆北パレードに中露高官 朝鮮戦争休戦７０年で実施

◆ＡＩ管理 ＩＴ４社が団体 グーグルやＭＳ 安全性と開発支援

◆各地の店舗 街路樹枯れる ビッグモーター前 自治体、土壌調査へ

◆検事の供述誘導 無罪主張 広島地裁 元市議 公訴棄却求める 河井元法相買収

◆父娘で複数凶器準備か 札幌・遺体切断 事件前 ナイフも購入

◆大阪・枚方 今年最高３９．８度 猛暑日 今年最多２５１地点 （続）