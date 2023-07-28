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２８日の朝刊（都内最終版）☆１

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２８日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年07月28日07時12分

【１面トップ】
〔朝日〕保険証廃止　延期を示唆　首相「現場の意見聞く」
〔毎日〕最低賃金１０００円台　決着へ　審議会　全国平均　初の大台
〔読売〕電通、談合一部認める　初公判　テスト大会立案　東京五輪　本大会分は認否留保
〔日経〕日銀、金利操作を柔軟運用　上限０．５％超え容認案　決定会合　きょう議論
〔産経〕損保ジャパン前身に在籍　前副社長、関係性深く　ビッグモーター不正
〔東京〕難民審査　１１人に大量集中　通常の１８倍　書類のみで判断　入管庁、２１年　参与員、柳瀬氏以外でも平均９４０件
【共通ニュース】
◆金融庁に「不正指示なし」　損保ジャパン、虚偽報告か　保険金請求
◆万博工事「残業規制除外を」　協会、作業遅れで国に要請
◆北パレードに中露高官　朝鮮戦争休戦７０年で実施
◆ＡＩ管理　ＩＴ４社が団体　グーグルやＭＳ　安全性と開発支援
◆各地の店舗　街路樹枯れる　ビッグモーター前　自治体、土壌調査へ
◆検事の供述誘導　無罪主張　広島地裁　元市議　公訴棄却求める　河井元法相買収
◆父娘で複数凶器準備か　札幌・遺体切断　事件前　ナイフも購入
◆大阪・枚方　今年最高３９．８度　猛暑日　今年最多２５１地点　（続）

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