ペンシルバニア州チェスターブルック--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- インテリジェントな接続性と自動化のリーダーであるBoomi™ は、ISO/IEC 27001:2013およびISO/IEC 27701:2019の認証を取得し、プライバシー情報マネジメント・システム(PIMS) と情報セキュリティー・マネジメント・システム(ISMS)について国際標準化機構(ISO)による第三者認証を受けていると発表しました。また、Boomiにおける27001:2013と27701:2019のISO認証には、クラウド・コンピューティングの情報セキュリティー とクラウドにおける個人データ保護に関する行動規範であるISO 27017:2015とISO 27017:2019の統制目標が含まれています。

Boomi Strengthens Security and Trust Program With New ISO Certifications (Graphic: Business Wire)