マサチューセッツ州ベッドフォード--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- セキュリティーファーストのアイデンティティリーダーであるRSAは、初のID IQ報告書を発表しました。同報告書は、RSAのID IQ調査を使用して、サイバーセキュリティーにおけるAIの役割に対するユーザーのアイデンティティ・セキュリティーの知識、能力および認識を評価し、基準ラインを示しました。RSAによる2023年ID IQ報告書の結果から、以下のことが明らかになりました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230727728720/ja/

The 2023 RSA ID IQ Report detailed users’ identity security knowledge and perceptions of AI’s cybersecurity potential. The report found that 91% believe that AI has the potential to become mission-critical to cybersecurity. To read the full report, visit: https://www.rsa.com/resources/reports/2023-rsa-id-iq-report?utm_source=Japan&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=Report&utm_id=IDIQ (Graphic: Business Wire)