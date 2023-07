ペルー、リマ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ペルー・モーダ・デコは2023年10月19日と20日に、25周年を記念した特別イベント「In harmony with the world(世界との調和)」を開催します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230727308995/ja/

As it celebrates its 25th anniversary, Perú Moda Deco 2023 opens its doors to the global apparel and decoration industry. (Photo: Business Wire)