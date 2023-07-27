富山に半導体材料の新工場 ＥＶ向け、２７年出荷開始―住友電工
2023年07月27日21時32分
住友電気工業が、電気自動車（ＥＶ）向け半導体材料の新工場を富山県高岡市に建設することが２７日、分かった。自動車の電動化に伴う需要拡大に対応するためで、兵庫県伊丹市にある工場の生産ライン新設と合わせ計約３００億円を投じる。２０２７年１０月の出荷開始を予定している。
富山に半導体材料の新工場 ＥＶ向け、２７年出荷開始―住友電工
2023年07月27日21時32分
住友電気工業が、電気自動車（ＥＶ）向け半導体材料の新工場を富山県高岡市に建設することが２７日、分かった。自動車の電動化に伴う需要拡大に対応するためで、兵庫県伊丹市にある工場の生産ライン新設と合わせ計約３００億円を投じる。２０２７年１０月の出荷開始を予定している。
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