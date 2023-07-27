◇すごく残念

佐藤翔馬 決勝に残れなくてすごく残念。大歓声の中で泳げたのは楽しかった。（終盤は）体がきつくなって、思ったように上がらなかった。

◇自分のレースできた

柳川大樹 世界大会でも自分のレースができてよかった。（終盤に）もう少し上げられたらいい。（決勝で１分）５６秒台を絶対に出したい。

◇いい気持ちで

竹原秀一 準決勝は緊張が和らいで、いい気持ちで泳げた。（地元福岡県で）歓声をもらって、大きな力になった。