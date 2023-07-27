会津大（福島県会津若松市）は２７日、宮崎敏明理事長兼学長に論文の「自己盗用」などの不正行為があったとして、３１日付で辞任すると発表した。後任は後日、選考会を開き選ぶ。

会津大によると、宮崎氏が２００５年４月の着任以降発表した論文５４本を調査したところ、自身の過去の論文の一部を出典を示さず再度使用する自己盗用が４本、先行論文と比べ新規性が認められない「二重投稿」が４本確認されたという。