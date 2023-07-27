菅沼と宮沢が首位発進 楽天女子ゴルフ
2023年07月27日19時16分
【女子ゴルフ・楽天スーパーレディース】第１日（２７日、兵庫・東急グランドオークＧＣ、６６３６ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）
共にツアー未勝利の菅沼菜々と宮沢美咲が７アンダーの６５で回り、首位発進した。
１打差の３位は川岸史果。さらに１打差の４位に鈴木愛、吉田優利、佐久間朱莉ら８人が並んだ。
雷雲接近による中断を挟んだが、全員がホールアウトした。
菅沼と宮沢が首位発進 楽天女子ゴルフ
2023年07月27日19時16分
【女子ゴルフ・楽天スーパーレディース】第１日（２７日、兵庫・東急グランドオークＧＣ、６６３６ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）
共にツアー未勝利の菅沼菜々と宮沢美咲が７アンダーの６５で回り、首位発進した。
１打差の３位は川岸史果。さらに１打差の４位に鈴木愛、吉田優利、佐久間朱莉ら８人が並んだ。
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