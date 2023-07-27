エディオン、サンフレッチェ広島子会社化
2023年07月27日18時41分
家電販売大手のエディオンは２７日、Ｊリーグクラブを運営するサンフレッチェ広島（広島市）を子会社化すると発表した。エディオンは現在５０％弱の株式を保有する筆頭株主で、サンフレッチェの新スタジアム建設などに伴う第三者割当増資に応じる。取得金額は約１５億円。
エディオン、サンフレッチェ広島子会社化
2023年07月27日18時41分
家電販売大手のエディオンは２７日、Ｊリーグクラブを運営するサンフレッチェ広島（広島市）を子会社化すると発表した。エディオンは現在５０％弱の株式を保有する筆頭株主で、サンフレッチェの新スタジアム建設などに伴う第三者割当増資に応じる。取得金額は約１５億円。
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