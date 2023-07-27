＜セ＞

ＤｅＮ ２－１ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）

巨 人 ９－６ 阪 神（終了、甲子園）

ヤクル １－４ 広 島（終了、マツダスタジアム）

＜パ＞

日ハム ９－５ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ