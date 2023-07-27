円、１４０円近辺 ロンドン外為
2023年07月27日17時16分
【ロンドン時事】２７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を受けてドル売り・円買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４０円近辺に強含んだ。午前９時現在は１３９円９２銭～１４０円０２銭と、前日午後４時比４０銭の円高・ドル安。
〔マーケット情報トップ〕株・為替の最新市況～ＮＹダウ、商品の動きも～
対ユーロは１ユーロ＝１５５円７２～８２銭と、４７銭の円安・ユーロ高。
円、１４０円近辺 ロンドン外為
2023年07月27日17時16分
【ロンドン時事】２７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を受けてドル売り・円買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４０円近辺に強含んだ。午前９時現在は１３９円９２銭～１４０円０２銭と、前日午後４時比４０銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル