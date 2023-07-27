稽古総見、４年ぶり一般公開 相撲協会
2023年07月27日17時12分
日本相撲協会は２７日、秋場所（９月１０日初日、東京・両国国技館）を控えた９月２日に横綱審議委員会による稽古総見を国技館で一般に公開して行うと発表した。一般公開は、新型コロナウイルス感染拡大前の２０１９年８月末以来４年ぶり。
稽古総見、４年ぶり一般公開 相撲協会
2023年07月27日17時12分
日本相撲協会は２７日、秋場所（９月１０日初日、東京・両国国技館）を控えた９月２日に横綱審議委員会による稽古総見を国技館で一般に公開して行うと発表した。一般公開は、新型コロナウイルス感染拡大前の２０１９年８月末以来４年ぶり。
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