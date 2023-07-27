西武は２７日、昨季ＤｅＮＡでプレーしたブルックス・クリスキー投手（２９）＝１９０センチ、８６キロ、右投げ右打ち＝の獲得を発表した。背番号は９９。

ＤｅＮＡでは１８試合登板で１勝１敗１セーブ、防御率２．５７。今季は米大リーグのロイヤルズで４試合に投げた。