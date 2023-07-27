円相場、１３９円９８～９８銭 ２７日午後５時現在
2023年07月27日17時09分
２７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３９円９８～９８銭と、前日（１４０円６４～６５銭）に比べ６６銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３９円９８～９８銭 ２７日午後５時現在
2023年07月27日17時09分
２７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３９円９８～９８銭と、前日（１４０円６４～６５銭）に比べ６６銭の円高・ドル安となった。
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