【出場選手登録】▽楽天・田中将大投手▽日本ハム・北山亘基投手

【同抹消】▽オリックス・本田仁海投手、Ｔ―岡田外野手▽ソフトバンク・スチュワート投手、板東湧梧投手▽楽天・林優樹投手（再登録は８月６日以降）