セ・リーグ公示（２７日） プロ野球
2023年07月27日16時29分
【出場選手登録】▽巨人・戸郷翔征投手▽広島・戸根千明投手▽中日・メヒア投手
【同抹消】▽ＤｅＮＡ・ガゼルマン投手▽巨人・大江竜聖投手▽広島・塹江敦哉投手▽中日・上田洸太朗投手（再登録は８月６日以降）
セ・リーグ公示（２７日） プロ野球
2023年07月27日16時29分
【出場選手登録】▽巨人・戸郷翔征投手▽広島・戸根千明投手▽中日・メヒア投手
【同抹消】▽ＤｅＮＡ・ガゼルマン投手▽巨人・大江竜聖投手▽広島・塹江敦哉投手▽中日・上田洸太朗投手（再登録は８月６日以降）
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