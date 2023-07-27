渋野、古江らスタート エビアン女子ゴルフ開幕
2023年07月27日15時53分
【エビアン（フランス）時事】女子ゴルフの今季メジャー第４戦、アムンディ・エビアン選手権は２７日、フランスのエビアン・リゾートＧＣ（パー７１）で第１ラウンドが行われ、渋野日向子がスタートした。古江彩佳、岩井千怜もティーオフ。
笹生優花、畑岡奈紗は午後に出る。
渋野、古江らスタート エビアン女子ゴルフ開幕
2023年07月27日15時53分
【エビアン（フランス）時事】女子ゴルフの今季メジャー第４戦、アムンディ・エビアン選手権は２７日、フランスのエビアン・リゾートＧＣ（パー７１）で第１ラウンドが行われ、渋野日向子がスタートした。古江彩佳、岩井千怜もティーオフ。
笹生優花、畑岡奈紗は午後に出る。
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