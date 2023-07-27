【エビアン（フランス）時事】女子ゴルフの今季メジャー第４戦、アムンディ・エビアン選手権は２７日、フランスのエビアン・リゾートＧＣ（パー７１）で第１ラウンドが行われ、古江彩佳は４バーディー、２ボギーの６９をマークしてホールアウトした。渋野日向子は３バーディー、４ボギーの７２だった。

山下美夢有、岩井千怜、昨年大会３位の西郷真央、アマチュアの馬場咲希（東京・代々木高）らがティーオフした。