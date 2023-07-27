国家公務員の選択的週休３日拡大 ２５年度から育児・介護以外も―人事院
2023年07月27日15時47分
人事院は２７日、育児や介護などを抱える国家公務員に認めている「選択的週休３日」の対象を、２０２５年４月から職員全般に拡大する方向で検討に入った。休日について定めた勤務時間法を改正して個々の業務や事情に応じた柔軟な働き方を推進し、優秀な人材の確保につなげたい考え。８月上旬に行う国家公務員の給与改定勧告と併せて打ち出す方針だ。
国家公務員の選択的週休３日拡大 ２５年度から育児・介護以外も…
2023年07月27日15時47分
人事院は２７日、育児や介護などを抱える国家公務員に認めている「選択的週休３日」の対象を、２０２５年４月から職員全般に拡大する方向で検討に入った。休日について定めた勤務時間法を改正して個々の業務や事情に応じた柔軟な働き方を推進し、優秀な人材の確保につなげたい考え。８月上旬に行う国家公務員の給与改定勧告と併せて打ち出す方針だ。
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