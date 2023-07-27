大雨被害、激甚指定へ 岸田首相「財政面で十分支援」
2023年07月27日16時09分
岸田文雄首相は２７日、九州北部や秋田県での大雨被害に関し、「財政面で十分な支援ができるように、激甚災害指定に向けた手続きを早急に進める」と表明した。福岡市内で記者団の質問に答えた。
これに先立ち、首相は大雨で土石流などの被害を受けた福岡県久留米市の現場を視察した。
大雨被害、激甚指定へ 岸田首相「財政面で十分支援」
2023年07月27日16時09分
岸田文雄首相は２７日、九州北部や秋田県での大雨被害に関し、「財政面で十分な支援ができるように、激甚災害指定に向けた手続きを早急に進める」と表明した。福岡市内で記者団の質問に答えた。
これに先立ち、首相は大雨で土石流などの被害を受けた福岡県久留米市の現場を視察した。
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