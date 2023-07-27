２８日、４回目逮捕 ７０歳女性殺害容疑―長野４人死亡
2023年07月27日15時09分
長野県中野市で住民女性と警察官計４人が殺害された事件で、県警は散歩中だった住民の竹内靖子さん（７０）に対する殺人容疑で青木政憲容疑者（３２）を２８日に再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。逮捕は４回目。
捜査関係者によると、青木容疑者は５月２５日夕、同市江部で竹内さんを複数回ナイフで刺し、殺害した疑いが持たれている。
２８日、４回目逮捕 ７０歳女性殺害容疑―長野４人死亡
2023年07月27日15時09分
長野県中野市で住民女性と警察官計４人が殺害された事件で、県警は散歩中だった住民の竹内靖子さん（７０）に対する殺人容疑で青木政憲容疑者（３２）を２８日に再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。逮捕は４回目。
捜査関係者によると、青木容疑者は５月２５日夕、同市江部で竹内さんを複数回ナイフで刺し、殺害した疑いが持たれている。
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