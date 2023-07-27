円相場、１３９円７０～７１銭 ２７日正午現在
2023年07月27日12時07分
２７日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３９円７０～７１銭と、前日（１４０円６４～６５銭）に比べ９４銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３９円７０～７１銭 ２７日正午現在
2023年07月27日12時07分
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