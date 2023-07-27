母親と長男が死亡 マンション３人転落―大阪府警
2023年07月27日12時07分
２６日に大阪府吹田市のマンションから転落した女性ら３人の身元について、大阪府警は２７日、同府摂津市に住む母子と判明したと明らかにした。府警によると、母親（３９）と長男（３）は搬送先の病院で死亡が確認され、長女（７）は重傷を負った。府警は母親が子ども２人を突き落とした後、自らも飛び降りたとみている。
母親と長男が死亡 マンション３人転落―大阪府警
2023年07月27日12時07分
２６日に大阪府吹田市のマンションから転落した女性ら３人の身元について、大阪府警は２７日、同府摂津市に住む母子と判明したと明らかにした。府警によると、母親（３９）と長男（３）は搬送先の病院で死亡が確認され、長女（７）は重傷を負った。府警は母親が子ども２人を突き落とした後、自らも飛び降りたとみている。
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