２６日に大阪府吹田市のマンションから転落した女性ら３人の身元について、大阪府警は２７日、同府摂津市に住む母子と判明したと明らかにした。府警によると、母親（３９）と長男（３）は搬送先の病院で死亡が確認され、長女（７）は重傷を負った。府警は母親が子ども２人を突き落とした後、自らも飛び降りたとみている。