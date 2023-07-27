米大リーグ・談話
2023年07月27日11時54分
◇悪くない
ブルージェイズ・菊池 （大リーグで自己最多の８勝に）勝ち星にこだわりはない。けれど、今までのものを超えたというのは悪くない。（時事）
米大リーグ・談話
2023年07月27日11時54分
◇悪くない
ブルージェイズ・菊池 （大リーグで自己最多の８勝に）勝ち星にこだわりはない。けれど、今までのものを超えたというのは悪くない。（時事）
関連記事
こんな記事も
スポーツ総合
パ・リーグ公示（２７日） プロ野球(07/27 13:29)
菊池、自己最多８勝目 大谷のタイガース戦中止―米大リーグ(07/27 12:54)
２６日の日本選手 米大リーグ(07/27 12:50)
吉田、好投手打てず 米大リーグ・レッドソックス(07/27 12:19)
見延と加納、８強ならず 世界フェンシング(07/27 12:08)
米大リーグ・談話(07/27 11:54)
ブルージェイズ菊池、自己新の８勝目 花巻東高の後輩にエール―米大リーグ(07/27 11:25)
重岡銀、けがで統一戦延期 ＩＢＦミニマム級(07/27 11:22)
西岡、サーブに苦戦 男子テニス(07/27 10:50)
西岡は２回戦敗退 男子テニス(07/27 10:37)
マンフレッド氏の任期延長―米大リーグ(07/27 10:36)
猶本、実った努力 元なでしこ安藤の背中追って―サッカー女子Ｗ杯(07/27 09:55)
「成長感じ取れる試合を」 パリ五輪対策リーダーの井上康生氏―パリ五輪１年（８）(07/27 09:51)
憧れ超えてパリ金へ １２２連勝「原動力に」―レスリング女子の藤波朱理・パリ五輪１年（７）(07/27 09:50)
思い描くパリの熱気 「最高のパフォーマンスを」―体操男子の橋本大輝・パリ五輪１年（６）(07/27 09:50)
パリ切符、続々と 本格化する予選と代表選考―パリ五輪１年（５）(07/27 09:49)
大谷、登板前倒し 米大リーグ・エンゼルス(07/27 09:19)
東晟、４強ならず 加納、見延は３回戦敗退―世界フェンシング(07/27 07:46)
歴代２位にも悔しさ 佐藤拳太郎、見据える４４秒台―陸上(07/27 06:55)
プロ野球・ひとこと(07/26 23:20)
欧州屈指の強豪対決、国立沸かす サッカー親善試合(07/26 23:17)
なでしこ、４大会連続決勝Ｔへ コスタリカ下し２連勝―サッカー女子Ｗ杯(07/26 23:13)
ヤクルトの青木が頭部死球で交代 プロ野球(07/26 23:07)
世界水泳・談話(07/26 23:06)
巨人、継投失敗 プロ野球(07/26 23:01)
瀬戸、平泳ぎに課題 世界水泳(07/26 22:56)
阪神、打線に集中力 プロ野球(07/26 22:56)
２２年目、夏に上向く 西武の栗山、先制弾で４戦連続打点―プロ野球(07/26 22:55)
広島の末包、起用に応える４打点 プロ野球(07/26 22:53)
鬱憤晴らし７位 混合リレーの日本―世界水泳(07/26 22:49)