松野官房長官、米利上げ「影響注視」
2023年07月27日11時34分
松野博一官房長官は２７日の記者会見で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が政策金利を引き上げたことについて「日本経済や世界経済にどのような影響が生じるか引き続き注視する」と述べた。
松野官房長官、米利上げ「影響注視」
2023年07月27日11時34分
松野博一官房長官は２７日の記者会見で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が政策金利を引き上げたことについて「日本経済や世界経済にどのような影響が生じるか引き続き注視する」と述べた。
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